الأمير هاري وزوجته ميجان يزوران ألمانيا اليوم

يبدأ الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان، زيارة لمدينة دوسلدورف الألمانية اليوم الثلاثاء، حيث يشارك الزوجان في فعالية تخص دورة ألعاب "إنفكتوس جيمز".

ومن المقرر أن يصل هاري وميجان - دوق ودوقة ساسكس رسميا - إلى دوسلدورف ظهر اليوم، وسيحضران حفل استقبال في مبنى بلدية المدينة، حيث يلقي هاري خطابا، ويوقع الزوجان على الكتاب الذهبي للمدينة.

وقال الزوجان، اللذان يعيشان الآن في كاليفورنيا، في بيان سابق إنهما سيزوران في أوروبا بعض المؤسسات الخيرية القريبة من قلوبهما، ومن بين ذلك أيضا الفعالية التي ستقام في ألمانيا في 6 سبتمبر التي تسبق دورة ألعاب "إنفكتوس جيمز" التي ستقام في دوسلدورف العام المقبل.

وانفصل هاري -37 عاما- وميجان -41 عاما- عن الدائرة المقربة من العائلة المالكة البريطانية في أوائل عام 2020، وهما يعيشان حاليا في مدينة سانتا باربرا بكاليفورنيا مع طفليهما أرشي "3 أعوام" وليليبت "عام واحد"، وتعتبر علاقتهما مع بقية أفراد العائلة المالكة متوترة جزئيا.

وألعاب "إنفكتوس جيمز" عبارة عن مسابقة رياضية للجنود والمحاربين القدامى الذين أصيبوا خلال القتال، وتعتبر مشروعا مفضلا للأمير هاري، وعُقدت لأول مرة عام 2014، وهذه المرة الأولى التي تُقام في ألمانيا.