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التونسية أنس جابر تتأهل لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 11:54 م

تأهلت التونسية أنس جابر، إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع البطولات الكبرى بموسم التنس.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة التونسية، المصنفة الخامسة عالميا، على الاسترالية اجلا توملجانوفيتش، المصنفة رقم 46 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6 اليوم /الثلاثاء/ بربع النهائي في مباراة استغرقت ساعة و41 دقيقة.

وتواجه أنس في الدور النصف النهائي المقبل الفائزة من مباراة الأمريكية كوكو جوف ، المصنفة رقم 12 عالميا، والفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة رقم 17 عالميا.

وكانت أنس تغلبت في الأدوار السابقة على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة رقم 18 عالميا، بمجموعتين بواقع 7-6 و6-4 بدور الـ16 وعلى الأمريكية شيلبي روجرز، المصنفة رقم 31 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-4 و6- 3 بالدور الثالث وعلى الأمريكية إليزابيت ماندليك، المصنفة 144 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2 بالدور الثاني وعلى الأمريكية ماديسون برنجيل، المصنفة رقم 61 عالميا ، بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-2 بالدور الأول.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 من شهر أغسطس الماضي وحتى 12 من شهر سبتمبر الجاري.

 


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