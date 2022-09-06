السعودية ودول الخليج تُطالب نتفليكس بإزالة المحتوى الذي يروج للمثلية

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، بياناً اليوم الثلاثاء طالبت فيه منصة" نتفليكس" بإزالة المحتوى الذي "يشجع على المثلية والترويج لأفكار ضد قيم المجتمع".



وقال البيان: "نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه؛ تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام بالأنظمة".



وأكد البيان على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام منصة "نتفليكس" بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأثار عرض مسلسل "ساندمان" (رجل الرمل) على شبكة "نتفليكس"، موجة من الغضب وصلت للمطالبة بإزالة محتوى الشبكة من دول الخليج العربي.