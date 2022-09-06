سيدة تقتل طفلتها بسبب هروبها المتكرر من المنزل

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شهدت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، مصرع طفله علي يد والدتها؛ بسبب هروبها المتكرر من المنزل.



وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وليد توفيق مأمور مركز شرطة طنطا بمصرع الطفلة "سمر .م.ح - 12 سنة" علي يد والدتها "نورا .ا.ح"، بسبب هروبها المتكرر من المنزل والغياب لفترات.



انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد حسام قطامش رئيس وحدة المباحث، والرائد أحمد أبو زامل معاون أول المباحث، وعدد من رجال الشرطة السريين وتم إلقاء القبض على الأم، ونقل الطفلة إلى مستشفي طنطا الجامعي.



تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت نيابة مركز طنطا تحقيقاتها، وإخطار الطب الشرعي لفحص جثة المتوفاة، وكتابة تقرير عن ظروف وملابسات سبب الوفاة، وتولت التحقيق.