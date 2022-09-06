لجنة تسوية المنازعات بجنوب سيناء تواصل جلساتها لحل مشاكل المواطنين

عقدت اللجنة المختصة بتسوية المنازعات في جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جلسة مقعد تسوية المنازعات.

جاء ذلك بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن المعينين والإدارات المعنية، في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين في إطار القانون، وإنهاء كافة موضوعات الشركات والمواطنين المطروحة على المقعد.

وباشرت اللجنة عملها في ضوء توجيهات المحافظ بالتيسير على المواطنين، والوقوف بجانبهم، وسرعة إنهاء طلباتهم في إطار القانون، وجرى إنهاء جميع طلبات الشركات السياحية العاملة التي تقدمت لجلسة اليوم في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بقوة على أرض جنوب سيناء.