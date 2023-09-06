قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، إنه يشعر بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة التي يسير بها حل النزاع في اليمن.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها حاليا.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين، موضحا أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

ونوه بأن قنوات الاتصال مع الأطراف اليمنية الآن إيجابية وبناءة، لكنه لفت إلى أن الثقة بين أطراف النزاع باليمن مفقودة ولا يمكن أن تعود بشكل سحري.

وحول تراجع دور الأمم المتحدة مع بروز الوساطة العمانية ومحادثات السعودية مع «أنصار الله»، قال المبعوث الأممي: «سترون الآن مستوى مختلفًا من التفاعل بين السعودية والحوثي».

وأشار إلى أن هذه المحادثات تهدف جميعها إلى دعم اليمنيين في الدخول في مفاوضات جدية مع بعضهم بعضا برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة للنزاع.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة «أنصار الله» اليمنية قد توصلا، العام الماضي، إلى هدنة استمرت لمدة 6 أشهر، ولكن في أكتوبر 2022، انتهت الهدنة ولم تجدد.