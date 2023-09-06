مانشستر يونايتد يصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة لاعبه أنتوني

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا لتوضيح موقفه بشأن أزمة لاعبه البرازيلي أنتوني، الذي يخضع لتحقيقات بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة.

ونشر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا عبر الموقع الرسمي للنادي وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء فيه :

ويقر مانشستر يونايتد بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني، كما نود أن نشير إلى أن الشرطة لا تزال تجري تحقيقاتها. ولن يدلي النادي بأي تعليقات حول الأمر، حتى تتوفر له المزيد من المعلومات.

مانشستر يونايتد يتعامل مع الأمر على محمل الجد، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير على الناجين من سوء المعاملة.

ونشرت جابرييلا كافالين، صديقة أنتوني السابقة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الاعتداء عليها من قبل اللاعب كما وجهت ضده بلاغات لدي شرطة ساوباولو بالإضافة إلى شرطة مانشستر في انجلترا.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد أنتوني من قائمة معسكر شهر سبتمبر الحالي لحين انتهاء التحقيقات معه.

وانضم صاحب الـ 23 عامًا إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد عام 2022 قادما من نادي أياكس الهولندي مقابل 95 مليون يورو.