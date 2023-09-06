جامعة جنوب الوادي تحصد المركز الثاني بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

فاز فريق خدمة Khidma، الذي تمثله الطالبة ندى عابدين بكلية العلوم، والطالب عبدالله عبدالحميد بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، بالمركز الثاني في مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، والتي أقيمت فعاليات نهائي المسابقة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية، مشددًا على دعمه الكامل لأنشطة المسابقة داخل الجامعة وللفرق المشاركة.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعة، إلى دعم الجامعة لكل الأنشطة الطلابية وللمشاريع الطلابية المشاركة في المسابقة.

ولفت إلى أنه تم تكريم الفريق من قبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد عبدالكريم رئيس هيئة تنمية الصناعة، والدكتور ضياء عبد المجيد رئيس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF بوزارة التعليم العالي، والدكتور ماجد غنيمة ISF.