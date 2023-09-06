واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شقيق حميدتي، عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنها فرضت العقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو "بسبب قيادته لقوات الدعم السريع، والتورط في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح تستهدف المدنيين وجرائم القتل العرقية واستخدام العنف الجنسي".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم حظر وصول عبد الرحيم حمدان دقلو إلى جميع الممتلكات والمصالح التي تحمل اسمه في الولايات المتحدة.

ويعاني السودان منذ 15أبريل الماضي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.