استطلاع: %48 من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من محور فيلادلفيا

أظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن 48% من الإسرائيليين يؤيدون انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا من أجل إنجاز صفقة تبادل.

هذا و تعتزم واشنطن طرح مقترح جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى لحل عقبتي محور فيلادلفيا والأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل المتوقعة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ولا تنص المرحلة الأولى من المقترح الأمريكي على انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل، لكنه ينص على الإفراج عن 800 أسير فلسطيني مقابل المحتجزين الإسرائيليين وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى 600 شاحنة يوميا.

يأتي المقترح في وقت يرهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيه محور فيلادلفيا مآل الحرب، في حين تتمسك حركة حماس بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن متعهدة بالصمود على طاولة المفاوضات.

وقد تواصلت المظاهرات المطالبة بتوقيع صفقة تبادل داخل إسرائيل، حيث جاب مئات المتظاهرين شوارع في تل أبيب مطالبين باتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تظاهر العشرات من عائلات الإسرائيليين المحتجزين بغزة وسط المدينة، حاملين 6 توابيت فارغة مغطاة بعلم إسرائيل، أمس الخميس. وحمّل المتظاهرون نتنياهو المسئولية عن مقتل 6 أسرى محتجزين أعلن عنهم جيش الاحتلال الأسبوع الماضي.