محافظ أسيوط يوجه بإجراءات عاجلة للتصالح والتقنين وتطهير الترع لتعزيز الموارد والإيرادات

ترأس اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة عدة ملفات حيوية تتعلق بإزالة التعديات وإنهاء ملفي التقنين والتصالح، وتعظيم الإيرادات، وتنمية الموارد، بالإضافة إلى تطهير الترع وزراعة ضفافها. حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة، وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة إنهاء ملفي التقنين والتصالح بشكل عاجل، مشددًا على تكثيف العمل والمتابعة اليومية المستمرة، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات.

وأشار إلى أهمية تسريع الإجراءات لتسهيل الأمور على المواطنين، بما يتماشى مع تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.

كما وجه أبوالنصر رؤساء المراكز بتقسيم مناطقهم إلى قطاعات، والقيام بمرور دوري بالتعاون مع النواب لمراقبة ورصد التعديات وإزالتها فورًا. ودعا إلى تكثيف استخدام المعدات وتعاون جميع المراكز لتسريع عملية الإزالة.

وفيما يتعلق بالإيرادات وتنمية الموارد، طالب المحافظ بإعطاء هذا الملف أهمية قصوى، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة بكفاءة، وتطبيق القانون في جميع جوانب تحصيل الإيرادات.

وأكد أهمية وضع آلية عمل محددة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وفيما يخص الترع، وجه المحافظ بضرورة تطهيرها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، ورفع المخلفات والقمامة من على ضفافها، مع استغلال الأراضي وزراعتها بمحاصيل استراتيجية وشجيرات مثمرة، مشيرا إلى ضرورة إظهار الترع بالمظهر الحضاري اللائق، بما يتناسب مع مكانة المحافظة كعاصمة للصعيد.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني لرؤساء المراكز لمتابعة كل الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم لضمان تقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.