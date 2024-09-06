مصطفى بكري لنتنياهو: من أنت لتتحدث عن مصر؟ كلنا على قلب رجل واحد مع القيادة والجيش

قال الإعلامي والنائب مصطفى بكري، إن "مصر تواجه مؤامرة من كل تجاه" تستهدف أمنها القومي، خاصا بالذكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن بقاء قوات الاحتلال على محور فيلادلفيا.



وقال خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الجمعة، مخاطبًا نتنياهو: "من أنت يا نتنياهو وكل المجرمين والقتلة؟ أنت تتحدث مع مصر وجيش مصر وقائد مصر الوطني الشريف.. إحنا مصر التي أذاقت الأمرين لكل من حاول أن يمس أمنها القومي".



وأضاف مؤكدًا أن تاريخ مصر يثبت قدرة شعبها على تجاوز أي تحديات، معقبا: "الشعب المصري العظيم بيتحول 180 درجة، عنده مشاكل وأزمات اقتصادية صعبة؛ لكن فجأة تجد الشعب كله على قلب رجل واحد خلف القيادة والجيش، كلنا معاكم ووراءكم".



وأكد بكري، أن الشعب المصري متمسك بأرضه ووطنه، قائلًا: "مصر هي بلدنا وانتماؤنا الحقيقي، نموت من أجل ذرة تراب، يجب أن تفهموا هذه الرسالة."



وحذر إسرائيل من مغبة التمادي في عدوانها، قائلا: "لا يغركم أنكم استبحتم شعبا أعزل استشهد منه أكثر من 40 ألفا وأصيب 100 ألف، أوعى تفتكروا أنكم لما تدخلوا الضفة الغربية وتضربوا في جنوب لبنان أو تتآمروا على أي مكان في الوطن العربي أنكم هتنجحوا؛ هذه بداية النهاية لإسرائيل."



وتساءل بكري: "هل بدأ مخطط ضم الضفة الغربية كاملة لإسرائيل والحلقة الأخيرة في تهجير الفلسطينيين إلى الأردن؟"، مشيرًا إلى تصريحات وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أول أمس؛ بأن التهجير إعلان حرب.