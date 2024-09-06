منتخب الكاراتيه يحقق 12 ميدالية في البطولة الإفريقية بتونس

اختتمت منافسات اليوم الأول من منافسات المنتخب المصري للناشئين والناشئات في البطولة الأفريقية التي تستضيفها تونس وتستمر حتى 9 سبتمبر الجاري .

وفازت مصر بالترتيب العام الأول، حيث حققت 12 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وميدالية برونزية.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “فريق الكاتا جماعي شباب ، فريق الكاتا جماعي شابات ، آدم أحمد كاتا فردي ناشئين، ريماس عاصي كاتا فردي ناشئات، علي علاء كوميتيه فردي ناشئين وزن -70 ك، رؤى الطاهر كوميتيه فردي ناشئات +61 ك، نورهان مصلح كوميتيه فردي ناشئات -61 ك، حبيبة عيسى كوميتيه فردي ناشئات -54ك“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “معاذ أحمد كوميتيه فردي ناشئين -63 ك، محمود تامر كوميتيه فردي ناشئين -52 ك، وملك عفيفي كوميتيه فردي ناشئات -47ك“.

وأعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي عن سعادته بتحقيق عدد كبير من الميداليات، موجهًا التهنئة والشكر للاعبين واللاعبات ومطالب البعثة المصرية بتحقيق المزيد ورفع علم مصر عاليًا.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في تونس الدكتور محمد سعد علي، بالإضافة إلى أشرف أحمد وإيهاب علي إداريين، ويقود الفريق فنيًا الكابتن محمد فتحي.

وتضم قائمة المنتخب المصري 41 لاعب ولاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “الحسن محمد، معاذ أحمد، آدم أحمد، مازن مصطفى، محمد عادل، عبد الله علي التهامي، يوسف هاني مبروك، عبد الرحمن محمد الموافي، كريم محمد، ياسين عمر، عمر محمد سيد، محمد أشرف، علي أحمد، عبد الله نعيم، بلال شاكر، عمر حنفي صالح، محمود تامر، علي علاء الدين، محمد حمدي، عادل محمد، وعمر أشرف“.

بينما جاءت قائمة اللاعبات كالتالي:- “رؤى الطاهر، نورهان محمد، حبيبة فتحي، ملك محمد عفيفي، حبيبة أحمد، ريماس أحمد، مريم أحمد العزبي، ميار هشام، جنا حازم، مريم عبد الرحمن، ملك ناجي، نادية أسامة، جنى خميس، منى الله محمد الهواري، رحمة محمد، جنة محمود، فرح أحمد، مريم أسامة، كنزي أحمد، وجنى أحمد أبو زيد“