ندوة بجامعة الأقصر: مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تعزز رؤية مصر 2030

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الأقصر بالتعاون مع كلية الطب ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطيتو حامد، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء حامد، مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور سلامة حامد، المنسق الرقمي للمبادرة بجامعة الأقصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بكلية الطب وقطاع البيئة.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تأتي انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، لتشارك مؤسسات الدولة بما فيها جامعة الأقصر في تنفيذ المبادرة الرئاسية باعتبارها أحد الصروح التعليمية الواعدة والتي تعمل على تنمية المجتمع في محافظة الأقصر ومحيطها المحلي، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل الوزارات ومشاركة المجتمع المدني للعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

وأشارت عبد الجليل إلى أن جامعة الأقصر تشارك في مبادرة "بداية" من خلال تنفيذ خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة وندوات توعوية للإرشاد النفسي والأسري لدعم الأسرة المصرية وكل الفئات العمرية، بمتابعة وتنفيذ قطاع البيئة.

من جانبه، قال الدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب بالجامعة، إن الكلية ستسخر كل إمكاناتها لخدمة أهالي محافظة الأقصر ضمن فعاليات هذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.