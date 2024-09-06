أسامة عباس: لم أعتزل الفن لكنني لا أستطيع بذل مجهود

أعرب الفنان أسامة عباس، عن رضاه التام عن الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية، قائلا: "أنا قدمت كل الأدوار التي ترضيني وترضي من حولي ولما أسمع كلمة حلوة بقول هحتاج إيه أكثر من كدا في الدنيا".

وأكد خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع عبر قناة MBC" مصر" مساء الخميس، أنه لم يعتزل الفن، مضيفا أنه قرر التخفيف من ارتباطاته وعدم التقيد بمواعيد العمل بعدم ارتداء الساعة؛ من أجل الاستمتاع بحياته بشكل أكبر.

وعن موقفه من عروض العمل في الوقت الحالي، قائلا "السؤال صعب جدًا لم أعد في سن يسمح لي ببذل المجهود الذي كنت أبذله في أعمالي السابقة، لأن أنا شخصية جادة جًدا ومنضبط جدًا في شغلي، لو عرض عليَ شغل وعجبني بالتأكيد سيتطلب جهدا، ولا أعتقد أنني قادر على بذل هذا الجهد الآن".

وأشار إلى علاقته القوية مع أحفاده، مؤكدًا أنهم أصدقاء أكثر من كونهم أحفادا، لدرجة أنهم ينادونه باسم "أوس"، لافتا أن جميعهم تخرجوا من الجامعة ما عدا واحد بعامه الأخير، قائلا:" نفسي حد منهم يقول لي يا جدي".