قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر صوب فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى نحو 60 شهيدًا بينهم 38 في مدينة غزة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة على القناة، أن الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية قصفه لمنازل متعددة الطوابق والأبراج السكنية، مستشهدًا بتدمير برج السوسي وسط المدينة بجوار مقر الأونروا، بعد أيام من استهداف برج مشتهى، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات وإجبار السكان على الإقامة في مراكز إيواء وخيام بديلة.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال يدعي وجود مناطق آمنة في وسط القطاع والمواصي غرب خان يونس، إلا أن هذه المناطق نفسها تعرضت للقصف وأسفرت عن سقوط مزيد من الشهداء، مشددًا على أنه لا توجد أي منطقة آمنة في غزة، وأن الفلسطينيين يصرون على البقاء في مناطقهم الغربية رغم تصاعد القصف ومحاولات الاحتلال المستمرة لفرض التهجير القسري.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 62 مواطنا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,368 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,367، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.