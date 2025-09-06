منة الله محمد تتوج ببرونزية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل

نجحت منة الله محمد لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو في حصد الميدالية البرونزية للفرعنة خلال بطولة العالم للكبار المقامة بالبرازيل لعام 2025، في نسختها السابعة عشر والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

قدمت منة الله محمد أداء جيدا بطلة العالم في الصين في مباراة غاية في القوة والإثارة ورغم صعوبة المواجهة إلا أن منة قدمت أداء مشرفا واستطاعت الوصول إلى منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية الأولى للفراعنة خلال منافسات بطولة العالم المقامة في البرازيل.

ويشارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن.

وفي منافسات الأساليب يشارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

تضم بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، معتز راضي، مدير فني ساندا، رامي كامل، مدرب ساندا.

كما تضم البعثة عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.