بيرنلي يعلن تعاقده مع جيمي فاردي

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المهاجم المخضرم جيمي فاردي، في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن كريمونيزي الإيطالي.

ووقع فاردي، البالغ من العمر 39 عامًا، على عقد يمتد لموسم واحد مع بيرنلي، ليعود مجددًا إلى الملاعب الإنجليزية بعد تجربة استمرت موسمًا واحدًا في الدوري الإيطالي.

وكان المهاجم الإنجليزي قد غادر صفوف كريمونيزي مع بداية يوليو الماضي، بعدما خاض 29 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

وبدأ فاردي مسيرته الكروية مع هاليفاكس تاون، قبل أن ينتقل إلى فليتوود تاون، ومنه إلى ليستر سيتي، الذي شهد الجزء الأكبر والأبرز من مسيرته.

وخاض فاردي 500 مباراة مع ليستر سيتي، سجل خلالها 200 هدف، وصنع 71 هدفًا، كما ساهم في تحقيق العديد من الألقاب التاريخية للنادي.

وتوج المهاجم الإنجليزي مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة، ودوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب» مرتين، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك فاردي في 26 مباراة مع منتخب إنجلترا، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.