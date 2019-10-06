طلائع الجيش يستضيف بيراميدز «المتصدر» بحثا عن الثلاث نقاط

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس في اللقاء الذي يجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن إطار الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
وطالب الفرنسي سبستبيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بضرورة الفوز ومواصلة النتائج المتميزة للحفاظ على قمة الدوري، لاسيما في ظل تفوق الأهلي والزمالك وتحقيقهم الفوز بشكل متتالي، مشددًا على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة وتسجيل العديد من الأهداف .
في المقابل، حرص البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفني للطلائع، على الحديث مع لاعبيه من أجل إعدادهم نفسيًا لتصحيح وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري عن طريق حصد النقاط الثلاث للخروج من دوامة النتائج السيئة التي تطاردهم منذ إنطلاق المسابقة .
ويدخل الطلائع اللقاء بنقطة وحيدة من مباراتين بعد الخسارة أمام المقاولون والتعادل أمام إنبي، ويجهز فارياس الثنائي حسام باولو وناصر منسي لاعبي الفريق لقيادة خط الهجوم في مباراة بيراميدز لخلافة عمرو جمال.
بينما يدخل بيراميدز متصدر جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على إنبي وطنطا لمواصلة سلسلة الانتصارات لتكون دفعة معنوية للفريق قبل توقف الدوري.