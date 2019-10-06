طلائع الجيش يستضيف بيراميدز «المتصدر» بحثا عن الثلاث نقاط

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس في اللقاء الذي يجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن إطار الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس في اللقاء الذي يجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن إطار الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس في اللقاء الذي يجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن إطار الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وطالب الفرنسي سبستبيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بضرورة الفوز ومواصلة النتائج المتميزة للحفاظ على قمة الدوري، لاسيما في ظل تفوق الأهلي والزمالك وتحقيقهم الفوز بشكل متتالي، مشددًا على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة وتسجيل العديد من الأهداف .

وطالب الفرنسي سبستبيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بضرورة الفوز ومواصلة النتائج المتميزة للحفاظ على قمة الدوري، لاسيما في ظل تفوق الأهلي والزمالك وتحقيقهم الفوز بشكل متتالي، مشددًا على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة وتسجيل العديد من الأهداف .

وطالب الفرنسي سبستبيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بضرورة الفوز ومواصلة النتائج المتميزة للحفاظ على قمة الدوري، لاسيما في ظل تفوق الأهلي والزمالك وتحقيقهم الفوز بشكل متتالي، مشددًا على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة وتسجيل العديد من الأهداف .