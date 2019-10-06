عمرو أديب عن أزمة سد النهضة: غلطتنا إننا قعدنا معاهم كتير بس مكنش بمزاجنا

قال الإعلامي عمرو أديب: "إمبارح بعد ما خلصت الحلقة لقيت حالة هستيرية كده مكملة لحد النهارده الضهر، والغريب في الأمر إن الهستيريا دي من الشلة إياها، بيقولك أنتوا إزاي بتقولوا إن فيه مشكلة في سد النهضة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد: "يا جماعة عندنا مشكلة في موضوع سد النهضة، واللي بيتفرج عليا حفظ إني بزن من سنين، وقلت إننا عندنا مشاكل مع إثيوبيا في الموضوع ده".

وتابع : "دي مفيهاش هزار، إحنا فعلًا عندنا مشكلة في المفاوضات وغلطتنا في المفاوضات إننا قعدنا معاهم كتير، بس مكنش بمزاجنا، لأن الناس اللي قاعدة على الطرابيزة اتغيروا كذا مرة، لكن مصر قالت كفاية كده، إحنا هنستنى لغاية إمتى؟ لغاية ما تخلص السد؟".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد صرح بأن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.