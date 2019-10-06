الزمالك يبحث عن الثلاث نقاط أمام أف سي مصر قبل لقاء القمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي أف سي مصر، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد السلام.

ويدخل الزمالك، المباراة بقيادة الصربي "ميتشو"، وهو يواجه أزمة كبيرة في خط الوسط، بعد إيقاف لاعبه طارق حامد للطرد في مباراة المقاصة، وإصابة محمود عبد العزيز «زيزو» بقطع في الرباط الصليبي في المباراة ذاتها، واستبعاد التونسي فرجاني ساسي،من قائمة الفريق، من أجل اراحته للقاء القمة، ليضطر للدفع بالثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لتعويض غياب لاعبي خط الوسط.

وحرص الصربي ميتشو، على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت خلال المباراتين الماضيتين، قبل لقاء اليوم، كما شدد على اللاعبين ضرورة استغلال كل الفرص التى تُتاح خلال المباراة لتسجيل منها الأهداف.

ويريد الزمالك الوصول إلى النقطة التاسعة عن طريق عبور نادي مصر بنجاح، من أجل مقاسمة الصدارة مع الأهلي، قبل أيام قليلة من لقاء القمة المبكر.

وسيدخل الزمالك في فترة راحة بمجرد الانتهاء من مواجهة الجولة الثالثة، في ظل توقف مباريات الدوري للأجندة الدولية، والتي ستكون استعدادية للقاء القمة.

في المقابل يسعى نادي أف سي مصر، لتحقيق مفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في الدوري الممتاز، بعدما تلقى الهزيمة في مباراته الأولى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل سلبيًا في الجولة الثانية أمام فريق أسوان.