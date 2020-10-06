التحالف: إحباط هجوم حوثي إرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه أحبط "هجوما إرهابيا وشيكا" للحوثيين في جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف - وفقًا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين - أنه اكتشف الهجوم ودمر زورقا ملغوما ومسيرا عن بعد قرب الصليف في اليمن.

وكان طيران التحالف لدعم الشرعية اليمنية قد استهدف قبل نحو أسبوع مواقع ومركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، مع تدمير منصتي كاتيوشا في وادي الضيق بالمديرية ذاتها.

وفي قرية الباطن بصرواح أيضاً، دمر طيران التحالف مقر إمدادات للذخائر والتموين، إضافة إلى 3 عربات نقل.

يذكر أن التحالف أعلن في وقت سابق تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيا الحوثي في صنعاء، مضيفًا أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وشن التحالف غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء، مستهدفا مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات التابعة لميليشيا الحوثية.