موسكو تزعم استيلاء القوات الروسية على بلدة في شرق أوكرانيا

بعد سلسلة من الانتكاسات الأخيرة في ساحة المعركة، قالت موسكو إن القوات الروسية استولت على مستوطنة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في موسكو اليوم الخميس، إن قرية زيتسيف، باتت تحت السيطرة الروسية، مضيفا أن أكثر من 120 جنديا قتلوا على الجانب الأوكراني.

ولا يمكن التحقق من مزاعم موسكو بشكل مستقل، ولم تؤكد أوكرانيا خسارتها لبلدة زيتسيف.

ويتعرض الجيش الروسي مؤخرا لانتقادات كبيرة في الداخل بسبب المكاسب السريعة التي تحققها أوكرانيا على الأرض، وتقوم بصد القوات المحتلة في هجمات مضادة منذ مطلع سبتمبر.

كانت القوات الروسية قد تخلت مطلع الأسبوع عن بلدة ليمان المهمة استراتيجيا.

وفي مكان آخر، وفقا لكوناشينكوف، حاول جنود أوكرانيون مرارا وتكرارا اقتحام خط الدفاع الروسي في شمال منطقة خيرسون، لكن تم صدهم.

ويتردد أن أكثر من 100 جندي من الجيش الأوكراني قد قتل. إضافة إلى ذلك، تزعم روسيا تدمير ست دبابات والعديد من المركبات المدرعة.