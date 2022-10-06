يبدأ عرض الفيلم الوثائقي "المستقبل لنا" للمخرجة الأرجنتينية فيرنا مولينا والمخرج إرنستو أرديتو، اليوم الخميس، ويستمر أونلاين لمدة أسبوع على موقع قافلة بين سينمائيات، وذلك ضمن برنامج "كارت بلانش" لعروض الأفلام خلال العام ٢٠٢٢.



وصاحبة الكارت بلانش لهذا الشهر، والتي اختارت الفيلم للعرض هي المخرجة والكاتبة عرب لطفي، والتي سوف تجري لقاءً مفتوحًا على الإنترنت مع المخرجة فيرنا مولينا بمشاركة الجمهور في مصر والعالم العربي خلال اليوم الأخير لعرضه الخميس المقبل ١٣ أكتوبر.



و"المستقبل لنا" فيلم من إنتاج ٢٠١٤، ويروي قصة مجموعة من المراهقين، طلاب الكلية الوطنية في بوينس آيرس، تتراوح أعمارهم بين ١٥ و١٩ عامًا، والذين تم اختطافهم وإخفائهم على يد السلطات الأرجنتينية عام ١٩٧٦؛ بسبب نشاطهم المعارض في بداية السبعينيات.



وينتقل الفيلم بين حكايات ثمانية من الطلاب فيما يشبه الأحجية التي يصنعها المزيج المتداخل من التسجيلات القديمة والأصوات الحية للناجين منهم، حيث لا يزال بعضهم مختفين، بينما عاد البعض الآخر محاولًا استعادة حياته بعد المنفى الطويل.



ومخرجة الفيلم فيرنا مولينا، ولدت في بوينس آيرس عام ١٩٧٥، وشاركت المخرج ارنيستو ارديتو إخراج مجموعة من الأفلام التي حصلت على ٦٢ جائزة دولية، أولها الفيلم الوثائقي "ريموند" في العام ٢٠٠٣، في الفترة ما بين بين ٢٠٠٨ و٢٠١٧ أخرجا معًا مجموعة من الأفلام الوثائقية الطويلة من بينها قلب المصنع (٢٠٠٨)، ومورينو (٢٠١٣)، واليخاندرا (٢٠١٣)، والمستقبل لنا (٢٠١٤)، ومسلسل تلفزيوني حول أبرز الكتاب الأرجنتينيين: (خوليو كورتازار، وخورخي لويس بورجيس، وماريا إيلينا والش، وأليخاندرا بيزارنيك).



وفي العام ٢٠١٧، شاركت ارنيستو ارديتو إخراج فيلمها الروائي الأول "سيمفونية لآنا" والذي فاز بجائزة نقاد السينما الروسية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، بينما فيلمهما الروائي الأحدث ساحرة هتلر الذي تم تصويره خلال تفشي جائحة كوفيد-19، فسيتم إطلاقه خلال الأشهر المقبلة. لكنها في العام ٢٠٢١ انتهت من "صور المستقبل" وهو أول فيلم وثائقي تقوم بإخراجه منفردة بعد سنوات طويلة من التعاون المشترك مع إرنستو أرديتو، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان إدفا، ويتواصل عرضه في مهرجانات دولية.



وأما المخرجة والكاتبة عرب لطفي صاحبة الكارت بلانش التي اختارت فيلم المستقبل لنا للعرض في شهر أكتوبر، فتخرجت من المعهد العالي للسينما في القاهرة عام ١٩٧، بعد العمل لعدة سنوات في مجال الأفلام الروائية، مع محمد خان وعاطف الطيب، انتقلت إلى صناعة الأفلام التسجيلية.



من أفلامها: "البوابة الفوقا"، و"مرآة جميلة"، و"رانجو"، و"الفرح مصري"، و"احكي يا عصفورة".



شاركت عرب لطفي كعضو لجنة تحكيم في الكثير من المهرجانات السينمائية، كما شاركت في العديد من الفعاليات السينمائية العالمية كضيف شرف أو فنان زائر.



وعرب لطفي هي عضو اتحاد التسجيليين العرب، واتحاد نقاد السينما المصري، كما تعمل مدرسة في قسم الفيلم بالجامعة الأمريكية في القاهرة.