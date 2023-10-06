قارئ البيان الأول لعبور القوات المسلحة للضفة الشرقية من القناة في حرب أكتوبر: صدم الإسرائيليين

روى الدكتور محمد فوزي قارئ البيان الأول لعبور القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية من القناة في حرب أكتوبر 1973، باللغة العبرية، كواليس إذاعة البيان.



وقال خلال مقابلة مع برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»، وعُرضت مساء الجمعة، إن البيان جاء للإذاعة باللغة العربية، وأذيع عبر أثيري البرنامج العام وصوت العرب وغير ذلك من الخدمات الإذاعية في توقيت واحد.



وأضاف: «جه البيان للبرنامج العبري وترجمناه وقلنا إن قواتنا عبرت القناة ودكت الحصون في خط بارليف المنيع»، موضحا أن العدو الإسرائيلي كان يتباهى كثيرا بهذا الخط، وروجوا أن تدمير يتطلب قنبلة ذرية.



وأشار إلى أن الانطباع العام كان الشعور بسعادة غامرة بعد تحرك مصر لاستعادة حقها وأرضها، في حين كان الإسرائيليون في منتهى الصدمة بعد إذاعة البيان.



ولفت إلى أن رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت جولدا مائير أخذت تبكي من هول الصدمة، وطلبت على الفور مساعدة أمريكية مسلحة بعدما حجم الدمار الذي تعرضت له الأسلحة الإسرائيلية.



نوه بأن مظاهرات عمت أرجاء إسرائيل في اليوم الخامس للحرب بسبب الهزائم التي تلقاها جيش العدو في تلك المعركة على يد الجيش المصري.





