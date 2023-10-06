 شيكابالا وزيزو على رأس قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي - بوابة الشروق
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شيكابالا وزيزو على رأس قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 1:44 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح  - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .


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