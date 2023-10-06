علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، أحمد محمود

الوسط: أليو جاتا، محمد الدغيمي، أحمد بلحاج

الهجوم: أرنو، جابرييل، أيمن موكا

ويسعى الجونة لتحقيق فوزه الأول في الدوري الموسم الحالي بعد صعده حديثا، حيث يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيده بعد التعادل مع سموحة 1-1 في الجولة الأولى، والخسارة أمام نادي زد بهدف نظيف في الجولة الثانية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأولى، والخسارة أمام الإسماعيلي 3-1 في الجولة الثانية.