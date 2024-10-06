تواصل قوّات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، تحويل منزل في قرية عانين غرب مدينة جنين، إلى ثكنة عسكرية، بعد إجبار سكانه على الخروج منه.

وقال رئيس مجلس قروي عانين محمد عيسى لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال يواصلون لليوم الثالث تحويل منزل مكون من ثلاثة طوابق لثكنة عسكرية، يعود للمواطن رشيد عبد الرحمن ياسين ونجليه المتزوجين، وأجبر العائلات الثلاث على الخروج منه.

وذكر أن الاحتلال حول منزل المواطن ياسر ياسين لثكنة عسكرية لمدة يومين قبل أن ينتقل لمنزل المواطن رشيد ياسين ويحوله هو الآخر لثكنة عسكرية.