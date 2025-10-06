آداب بنها تنظم ندوة حول الإعلام ونصر أكتوبر احتفالا بالذكرى الـ52 للانتصار المجيد

نظّمت كلية الآداب بجامعة بنها، اليوم، ندوة بعنوان: "الإعلام ونصر أكتوبر"، وذلك احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور أمجد حجازي، عميد الكلية.

وقالت الدكتورة شيرين الشورى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة تناولت الدور المحوري للإعلام المصري خلال حرب أكتوبر في دعم الجبهة الداخلية، وإبراز بطولات الجيش المصري وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة، وذلك من خلال أدوات الإعلام المتنوعة كالأغنية الوطنية، والدراما، والسينما، والصحافة.

وأكدت الشورى أن الإعلام كان سلاحًا موازيًا للبندقية في معركة الكرامة، إذ استطاع أن يُعبر بصدق عن مشاعر المصريين، وأسهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز الانتماء الوطني لدى مختلف الأجيال.

واختُتمت الندوة بتوجيه كلمة لطلاب قسم الإعلام، أكدت فيها على أهمية تحمّل مسؤولية الكلمة، والإدراك الواعي لتأثيرها في تشكيل الوعي الجمعي، داعيةً الطلاب لأن يكونوا إعلاميي المستقبل القادرين على توظيف الإعلام في خدمة الوطن، ونشر قيم الانتماء والوعي والبناء، مستلهمين من روح أكتوبر معاني العزيمة والإرادة والتحدي.