أبو الغيط يشارك في احتفالية توديع سفير قطر بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في الاحتفالية الرسمية التي أُقيمت لتوديع السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة.

وحضر الحفل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وعدد من الأمناء العامين المساعدين بجامعة الدول العربية من بينهم السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد و رئيس قطاع الإعلام والاتصال، و عدد من سفراء وممثلي الدول العربية المعتمدين لدى مصر والجامعة العربية، وأبرزهم السفير عبدالمطلب ثابت سفير ليبيا ومندوبها بالجامعة العربية، والسفيرة فوزية عبدالله زينل - سفيرة البحرين ومندوبتها بالجامعة العربية، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان ومندوبها بالجامعة العربية، السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر و مندوبها لدى الجامعة العربية، هذا إلى جانب نخبة من السفراء العرب والشخصيات الدبلوماسية والإعلامية.

وقد حرص الحضور على الإعراب عن خالص الأمنيات للسفير طارق الأنصاري بالتوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، و التأكيد على أن مسيرته ستظل نموذجًا يحتذى به في العمل الدبلوماسي العربي الملتزم والمسؤول، و الإشادة بما تحلى به من حكمة دبلوماسية ورؤية إستراتيجية أسهمت في تعزيز العلاقات العربية، وترسيخ جسور التواصل والتعاون العربي المشترك.