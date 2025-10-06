 انقطاع جديد للتيار الكهربائي في بيلجورود الروسية جراء هجوم أوكراني - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 4:32 م القاهرة
انقطاع جديد للتيار الكهربائي في بيلجورود الروسية جراء هجوم أوكراني

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 2:37 م

شهدت منطقة بيلجورود الحدودية الروسية انقطاعا جديدا للتيار الكهربائي جراء هجوم أوكراني استهدف المنطقة.

وأعلن الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق تليجرام مساء أمس الأحد، أن الهجوم تسبب بأضرار في البنية التحتية للطاقة.

وقال جلادكوف، صباح اليوم الاثنين، إن شركات الطاقة قامت ببعض الإصلاحات، إلا أنه لا يزال هناك انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في 24 منطقة سكنية يتأثر به 5400 نسمة.

وكانت العاصمة الإقليمية بيلجورود قد شهدت، في نهاية سبتمبر الماضي، انقطاعا واسعا للكهرباء جراء هجمات جوية أوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، اعتراض 251 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية وقوع هجمات روسية.

وقال حاكم منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، عبر تطبيق تليجرام، إن أربعة أشخاص أصيبوا، من بينهم ثلاثة يعانون من صدمات نفسية حادة.

