مقتل أكثر من 70 شخصا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في نيبال والهند

لقي أكثر من 70 شخصًا حتفهم في نيبال والمناطق الجبلية المجاورة في الهند، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت مطلع الأسبوع في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا"، عن مسئول عسكري، أن 52 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة من شرقي نيبال، إذ تجاوز منسوب المياه في ثمانية أنهار مستويات الخطر.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند، أن عدد القتلى في ولاية البنجال الغربية، الواقعة شرقي البلاد على الحدود مع نيبال، ارتفع إلى 24 شخصًا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في محطة التلال السياحية الهندية الشهيرة دارجيلينج، حيث أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أمس الأحد، بأن العديد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، وأنه "من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا."

وقالت رئيسة وزراء البنجال الغربية، ماماتا بانيرجي، في منشور على منصة "إكس"، إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار جسرين حديديين وألحقت أضرارًا بعدة طرق، ناصحةً السياح بالبقاء في أماكنهم لحين إجلائهم بأمان.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الأحد، في منشور على منصة "إكس"، إن الوضع في دارجيلينج والمناطق المحيطة يُراقب عن كثب، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة للمتضررين.