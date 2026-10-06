العثور على 7 قتلى إثر غرق منجم مهجور بالصين واحتجاز 21 شخصاً بتهمة التعدين غير القانوني

قالت الشرطة اليوم الاثنين إن سبعة أشخاص غرقوا في عملية تعدين غير قانونية داخل منجم مهجور بالقرب من مدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين، وذلك بعد أن أدت الأمطار إلى حدوث فيضانات.

وأوضحت الشرطة في مقاطعة يويانج توجيا ومياو ذاتية الحكم ، في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو"، أنها عثرت على الجثث داخل المنجم المغلق والمهجور على الحدود مع مقاطعة شيوشان المجاورة.

وأضافت الشرطة أنها اكتشفت عملية التعدين غير القانونية إثر تلقي بلاغات عن مفقودين في المنجم أمس الأول السبت ، مشيرة إلى أنها احتجزت 21 شخصاً .

وأشار تحقيق أولي إلى أن الضحايا السبعة غرقوا بعد ارتفاع منسوب المياه داخل المنجم بشكل مفاجئ بسبب هطول الأمطار، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.