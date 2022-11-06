رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يخرج من المستشفى على كرسي متحرك

خرج رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من المستشفى اليوم الأحد بعد أيام من نجاته بأعجوبة من محاولة اغتيال خلال مسيرة احتجاجية.

وشوهد خان، الذي أصيب برصاصة في ساقه، في وسائل الإعلام المحلية وهو يخرج من المستشفى على كرسي متحرك.

وفي وقت سابق، أعلن خان أنه سيستأنف مسيرة الاحتجاج ضد الحكومة من النقطة التي أطلق عليه النار منها يوم الخميس.

وكانت هناك تقارير متضاربة حول إصاباته وعدد الرصاصات التي أصابت خان، ولم يتضح بعد كم من الوقت سيستغرق تحقيق الشفاء التام.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية قرب بلدة وزيرآباد في إطار خطته للسير نحو العاصمة إسلام أباد للضغط على الحكومة للدعوة إلى انتخابات مبكرة عندما وقع الهجوم المسلح يوم الخميس.

وحمّل خان رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير الداخلية رانا صنع الله وجنرال كبير من وكالة الاستخبارات، مسؤولية الهجوم عليه وقال إن عليهم جميعا الاستقالة لإجراء تحقيقات محايدة.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به مباشرة بعد الهجوم واعترف بإطلاق النار على خان في محاولة لقتله.