ردّ حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عما إذا كانت المقاومة الفلسطينية تتوقع رد الفعل العنيف والوحشي من قِبل جيش الاحتلال على عملية طوفان الأقصى.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن الشعب الفلسطيني معتاد على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وضرب مثالا على ذلك، بأنه في الضفة الغربية المحتلة حيث لا توجد صواريخ أو مقاومة قوية كما هو الحال في غزة، إلا أن هذه الجبهة شهدت استشهاد 200 شخص قبل عملية طوفان الأقصى، بجانب تدمير عشرات المنازل بجانب اعتقال آلاف الفلسطينيين.

وشدد على أن عملية طوفان الأقصى كانت دفاعية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، متابعا: «لسنا وهواة وكنا نتوقع رد فعل الاحتلال».

ونوه بأن المقاومة الفلسطينية أعدت كل السناريوهات اللازمة في هذا الإطار، مؤكدا أن لديها الجاهزية الكاملة لمواصلة هذه الحرب مهما طال أمدها.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، العديد من المجازر وجرائم الحرب في الحرب التي يشنها منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعدما اهتزت صورته وكُسرت هيبته وقوته إثر عملية طوفان الأقصى التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل.