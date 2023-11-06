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أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاثنين، عن قلقه على سلامة المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني، داعيا إلى هدنة إنسانية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن ميتسوتاكيس أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أجرى جولة في الشرق الأوسط لبحث الأوضاع في المنطقة، وفق وكالة الأناضول.

وأوضح أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب ميتسوتاكيس عن وجهة نظر أثينا بشأن «حق فلسطين وإسرائيل في الدفاع عن نفسيهما».

وعبر عن قلق بلاده المتزايد بشأن أمن المدنيين في قطاع غزة، وشدد على ضرورة الإعلان عن هدنة إنسانية، وتقديم المساعدات اللازمة لقطاع غزة دون انقطاع.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.