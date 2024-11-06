سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب، بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا له النجاح.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أعرب عباس، في برقية التهنئة، عن تطلعه إلى العمل مع ترامب من أجل السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا التزام الشعب الفلسطيني بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة، وفق القانون الدولي.

وأضاف: «سنظل ثابتين في التزامنا بالسلام، ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة ستدعم تحت قيادتكم التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني».

وأصبح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رسميًا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكنسن.

واستطاع ترامب أن يرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277، فيما حصلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس على 224 صوتًا حتى الآن.