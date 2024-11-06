جي دي فانس: ربحنا في أفضل عودة سياسية في تاريخ أمريكا

قال المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا ربحنا في أفضل عودة سياسية بتاريخ الولايات المتحدة"، مضيفاً: "سنقود أعظم انتعاشة اقتصادية في تاريخ أميركا".





وأضاف فانس: "سنعمل على جعل اقتصاد أمريكا عظيماً مرة أخرى"، مؤكداً أن "(المرشح الجمهوري دونالد) ترمب هو أفضل خيار للشعب الأمريكي".





هذا وتم الإعلان عن فوز ترامب بولاية بنسلفانيا المتأرجحة، والتي تملك 19 صوتاً في المجمع الانتخابي.





ورفع ترامب بذلك رصيده في المجمع الانتخابي إلى 267 من أصل 270 لازمة للفوز بالرئاسة.





وقال ترامب إنه فاز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبراً أن الشعب الأمريكي منحه "تفويضاً غير مسبوق".





وقال ترمب مخاطباً أنصاره في مقر حملته في وست بالم بيتش بفلوريداً: "صنعنا التاريخ الليلة سنساعد أمتنا على التعافي وسأناضل من أجل كل مواطن، وهذا نصر رائع للشعب الأمريكي".