 المقدمة حمراء.. ترامب يحقق 95 صوتا في المجمع الانتخابي حتى الآن - بوابة الشروق
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المقدمة حمراء.. ترامب يحقق 95 صوتا في المجمع الانتخابي حتى الآن


نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:37 ص

في الساعات الأولى من فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية؛ تميل كفة أصوات المجمع الانتخابي نحو المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ونوافيكم حتى الآن بالنتائج غير النهائية.

أولًا.. دونالد ترامب 95 صوتًا

أوكلاهوما – 7 أصوات
مسيسيبي – 6 أصوات
تينيسي – 11 صوتًا
كنتاكي – 8 أصوات
إنديانا – 11 صوتًا
فلوريدا – 30 صوتًا
ألاباما – 9 أصوات
فيرجينيا الغربية – 4 أصوات
كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات


ثانيًا.. كامالا هاريس – 35 صوتًا

كونيكتيكت – 7 أصوات
ميريلاند – 10 أصوات
ماساتشوستس – 11 صوتًا
فيرمونت – 3 أصوات
رود أيلاند – 4 أصوات

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