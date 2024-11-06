كامالا هاريس في خطاب الهزيمة: نتيجة الانتخابات ليست كما قاتلنا من أجله

قالت المرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، إنها تشعر بالامتنان على ثقة أنصارها فيها.

وأضافت في خطاب الهزيمة، مساء الأربعاء، أن نتائج الانتخابات جاءت على نحو غير منشود، وليس وفقًا لما قاتلت من أجله.

وأوضحت أنها لن تستلم وتواصل القتال من أجل الحلم الأمريكي، معبرة عن امتنانها لمن ساندها وخصت بالذكر أسرتها والرئيس الحالي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، كما ثمنت جهود فريق حملتها وما قدّموه.

وعبرت عن فخرها بالسباق الانتخابي والطريقة التي خاضت بها المنافسة فيها، مشددة على أنها حرصت على جمع الأمريكيين من كل الفئات وكل الخلفيات من أجل مستقبل الولايات المتحدة.

وانتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء، بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفاز ترامب بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض، ليصبح أول مدان يُنتخب رئيسًا في الولايات المتحدة، وثاني شخص يُنتخب لأعلى منصب في أمريكا لفترات غير متتالية.