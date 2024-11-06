مستشار ترامب: فريق الانتقال يخطط إلى التحرك بسرعة

قال كبير مستشاري دونالد ترمب، برايان هيوز، الأربعاء، إن فريق انتقال الرئيس الجديد يخطط للتحرك بسرعة، مع برمجة اجتماعات عدة في الأيام المقبلة.

وأضاف هيوز لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن التحضير لعملية الانتقال سيتم في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا خلال الأيام المقبلة.

وفي أغسطس الماضي، تم تعيين روبرت إف كينيدي جونيور وتولسي جابارد في فريق انتقال ترمب، إلى جانب ابني المرشح الجمهوري، دونالد ترمب جونيور وإريك، وزميله في الترشح، جيه دي فانس، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ويضم الفريق أيضاً، ليندا ماكماهون، الرئيسة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة في عهد ترمب، وهوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد".