إيران تعلق على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024: لا يغير سياسات أمريكا

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قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن السياسات العامة لإيران وأمريكا سياسات ثابتة، وأن انتخاب رئيس الولايات المتحدة ليس له ارتباط كبير بإيران ولن يؤثر على السياسات العامة لأمريكا وإيران.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية في تصريح نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إن فوز ترامب لا يغير في معيشة الناس ولا فرق كبير من سيكون الرئيس في أمريكا.

واتجهت نتائج الانتخابات الأمريكية الأولية إلى الحسم إذ حقق المرشح الجمهوري فوز بنسبة 51% حتى الأن، وأعلن فوزه في الانتخابات والحصول على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وبادر العديد من القادة والسياسيين بتهنئة دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق النتائج الأولية التي أظهرت تقدمه على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض " تقدم بداية جديدة لأمريكا وتمثل إعادة الالتزام القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

بينما قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن فوز ترامب بالمنصب "يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات".