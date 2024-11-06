مفوض الأونروا يحذر من انهيار الوكالة: تعيش أحلك أوقاتها

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، إنّ الوكالة تعيش أحلك أوقاتها، داعيا الدول الأعضاء إلى إنقاذها.

وأضاف في كلمة أمام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: «من دون تدخل الدول الأعضاء فإن الأونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وطالب الدول أعضاء الجمعية العامة، بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للأونروا الذي أقره البرلمان الإسرائيلي ونص على حظر أنشطتها.

وأوضح لازاريني، أن تطبيق القانون سيكون له عواقب كارثية، متابعًا: «في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة».

واستكمل: «في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم».

ووافق البرلمان الإسرائيلي، على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي.

وأمهلت واشنطن، إسرائيل في 15 أكتوبر، 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع الى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لها.