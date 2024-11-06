مستشار ألمانيا: سنبقى شريكا موثوقا عقب انتخاب ترامب

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبقى شريكا موثوقا عبر الأطلسي، عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف في تصريح صحفي، أن أمور كثيرة ستصبح مختلفة في حكومة يقودها دونالد ترامب، وفقا لوكالة الأناضول.

وأردف: "رسائلنا واضحة، قبل كل شيء، ستستمر ألمانيا في أن تكون شريكا موثوقا عبر الأطلسي، نحن على دراية بمساهمتنا في هذه الشراكة، وسنستمر بها في المستقبل".

وأكد أن "التهديد الروسي سيبقى ساريا على جميع الحلفاء في منطقة أوروبا- الأطلسي".

وهنأ شولتس الرئيس الجديد ترامب بالفوز في الانتخابات، مشيرا إلى أن ترامب سيبدأ العمل في فترة يسودها صعوبات وأزمات كبيرة.