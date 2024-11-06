مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة الثالثة تواليا برباعية أمام لشبونة

تغلب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي، جيدة المستوى، وسط أفضلية من جانب سبورتنج لشبونة في معظم مجرياتها، خصوصًا خلال الشوط الثاني.

وتقدم مانشستر سيتي في النتيجة بالدقيقة الرابعة، عن طريق تسديدة قوية من فيل فودين، في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل فيكتور جيوكيريس لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 37.

ونجح سبورتنج لشبونة في تسجيل الهدف الثاني مع الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عن طريق اللاعب ماكسيميليانو أراخو، قبل أن يسجل فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وتحصل نادي مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 69، إلا أن إيرلينج هالاند أهدرها بتسديدة قوية في العارضة، قبل أن يعود فيكتور جيوكيريس ويسجل الهدف الثالث له والرابع للفريق في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد سبورتنج لشبونة إلى النقطة العاشرة التي يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما استمر مانشستر سيتي عند النقطة السابعة، التي يحتل بها المركز السادس.