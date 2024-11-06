الخماسي الحديث يوقع بروتوكول تعاون مع أندية سيتي كلوب

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وقع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بروتوكول تعاون مع أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة أندية سيتي كلوب.

وتم توقيع البروتوكول بحضور أحمد عبدالله عضو مجلس إدارة نادي سيتي كلوب وأحمد الجندي صاحب الذهبية التاريخية للخماسي الحديث في أولمبياد باريس ومدير برنامج تطوير النخبة الرياضية فى سيتى كلوب.

ويشمل البروتوكول على التعاون بين نادي سيتي كلوب واتحاد الخماسي الحديث في نشر اللعبة داخل الأندية وزيادة عدد المشاركين بالإضافة الى التعاون في تنظيم البطولات الكبرى.

حيث يهدف البروتوكول الموقع إلى نشر اللعبة من خلال تنظيم بطولات وتأسيس اكاديميات للعبة بأندية سيتي كلوب بمختلف المحافظات

ويعد هذا البروتوكول استمراراً للتعاون بين الاتحاد المصري للخماسي الحديث وأندية سيتى كلوب حيث نظمت بعض فروع النادي مثل بنها والعبور بطولات الجمهورية للخماسى الحديث فى إطار التعاون المثمر بين أندية سيتى كلوب ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث.