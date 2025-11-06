الرئيس الألماني يختتم جولته الأفريقية اليوم

يختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جولته الأفريقية اليوم الخميس بزيارة مدينة هوامبو، ثالث أكبر مدن أنجولا.

ويعتزم شتاينماير هناك الاطلاع على مشروع لإزالة الألغام وزيارة مركز لإعادة تأهيل ضحايا الألغام، أُنشئ خلال زيارة قامت بها الأميرة ديانا عام 1997. ولا تزال الألغام الأرضية التي زُرعت خلال فترة الحرب الأهلية تشكل خطرا على السكان في أنجولا حتى اليوم.

كما يعتزم شتاينماير الاطلاع على ما يُعرف بـ"ممر لوبيتو"، وهو خط سكك حديدية يمتد لمسافة تقارب ألفي كيلومتر من مدينة لوبيتو الساحلية في أنجولا إلى المناطق الغنية بالموارد في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصولا إلى حزام النحاس في زامبيا.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل تصدير المعادن والنفط وتعزيز استقلالية الصناعات الأوروبية عن الصين. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي، تستثمر الولايات المتحدة أيضا بشكل كبير في هذا المشروع.

وكان رئيس أنجولا جواو لورينسو دعا أمس الأربعاء إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في بلاده، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في بلاده كان سيئا في الماضي، لكنه أكد أن البيئة الاقتصادية تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يعود شتاينماير مساء اليوم إلى برلين، بعد أن زار في وقت سابق كلا من مصر وغانا.