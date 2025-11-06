ضبط مدير مطبعة بدون ترخيص في القاهرة بحوزته كتب دراسية مقلدة بدون تصريح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث المصنفات، القبض على مدير مطبعة "بدون ترخيص" في القاهرة، وبحوزته كتبا دراسية مقلدة بدون تصريح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة شخص مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة مدينة نصر ثان في القاهرة؛ لبيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية مقلدة ومنسوخة بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى ضبطه وعثر بداخل المطبعة على (كتب دراسية مقلدة ومنسوخة بدون تصريح أو تفويض، وذاكرة تخزين "بفحصها تبين إحتوائها على نسخ رقمية لكتب دراسية مقلدة يتم طباعتها وبيعها بدون تصريح").

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.