محافظ البحيرة تبحث مع قنصل الصين سبل التعاون في مجالي الاستثمار والسياحة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، القنصل Yang Yi، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية،.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، وبحث سبل التعاون المشترك والانطلاق نحو آفاق جديدة من الشراكة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية.

وخلال اللقاء، رحّبت المحافظ بالقنصل والوفد المرافق له، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى حرص محافظة البحيرة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، خاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتعليم والسياحة.

وأوضحت أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، كما تمتلك آفاقًا استثمارية وصناعية واعدة، لافتة إلى وجود منطقتين صناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى، بجانب ما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية وتاريخية وأثرية فريدة بمدينة رشيد، بما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي والسياحي في آن واحد.

من جانبه، أعرب القنصل Yang Yi عن سعادته واعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز أطر التعاون مع محافظة البحيرة، نظرًا لما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الصينية تتابع عن كثب فرص الاستثمار بالمحافظة وتتطلع لإقامة مشروعات صناعية جديدة بها.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، شملت الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة، وسبل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات والمراكز البحثية بمحافظة البحيرة والجامعات الصينية، إلى جانب بحث فرص التعاون في قطاع الملابس والنسيج.