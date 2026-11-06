طعام الجدات يجمع الأطفال حول المطبخ التراثي في مهرجان «توت توت»

خاض الأطفال تجربة عملية للتعرف إلى المطبخ التراثي وطعام الجدات، ضمن فعاليات اليوم الثاني للجمهور بمهرجان «توت توت» لكتب الأطفال، المقام بالمعهد الفرنسي بالمنيرة، بمشاركة أسرهم.

واجتمع الصغار حول طاولة ضمت مكونات الطعام وأدوات تجهيزه، ليتابعوا خطوات الإعداد ويشاركوا فيها بمساعدة القائمات على النشاط، في تجربة جمعت بين التعرف إلى الوصفات والعمل باليد.

وارتدى الأطفال القفازات، وشاركوا في إعداد الطعام داخل جناح يضم مطبخًا مجهزًا لاستقبالهم، ومتابعة توزيع المكونات وإضافة الحشوات، بينما قدمت المشرفات المساعدة في تنفيذ الخطوات المختلفة.

وأتاحت التجربة للصغار الاقتراب من وصفات ترتبط بالمطبخ المنزلي وذاكرة العائلة، وفتحت مدخلًا للتعرف إلى ما تتناقله الأجيال من عادات في إعداد الطعام وتقديمه، وما يرتبط به من تجمعات ومناسبات.

وحملت مساحة النشاط عبارة «ضحك ولعب وطبخ وحب»، و"صنع بحب"، التي انسجمت مع مشاركة الأطفال وأسرهم حول طاولة الإعداد، فيما أضاف المطبخ التراثي إلى فعاليات المهرجان نشاطًا يعتمد على الملاحظة والتجريب والتعاون.

وتندرج التجربة ضمن برنامج الدورة الثانية من «توت توت»، التي تجمع بين ورش الحكي والفنون والألعاب والأنشطة التفاعلية، إلى جانب معرض الكتاب.

تأسس مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال بمشاركة «صادكو»، ومكتبة «تنمية»، و«حادي بادي»، و«مرح لكتب الأطفال»، و«سترايبس آند كروز»، ويُقام بدعم من «أطفال الشروق»، برئاسة مدير النشر أميرة أبو المجد، والسفارة الفرنسية في مصر، والمعهد الفرنسي بمصر، و«LINK KGB Scholars»، و«أفلام سين»، و«عالية».